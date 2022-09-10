台鐵員林=花壇間號誌8日上午7時許故障至今超過55小時，台鐵仍無法找到元兇並完全修復，連日來已影響近7萬人行程。台鐵局除找來原廠技師，也找來高雄科技大學專家、台鐵退休主管等，一起找出故障源頭，今日已縮小範圍檢查中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，盼今日修復、明日正常行車。

交通部政務次長胡湘麟與台鐵局長杜微今前往員林站視察，了解號誌故障搶修情形。台鐵局3天來多次以為修好故障，不料跑了幾班車後都是再度當機，計軸器、電纜、主機板等設備，能換的幾乎都換過一輪，仍無法揪出源頭。

台鐵局副局長馮輝昇表示，由於電纜接收到雜散電流，干擾了訊號，卻不知道從何而來，台鐵昨找來原廠技師，今再邀請高科大專家及台鐵退休主管，希望一起揪出元兇。

台鐵局在上午的檢查中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，該區間遇列車通過時迴流電流可能造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

台鐵表示，目前正抽換這一區段號誌電纜，換用遮蔽係數良好的28P電纜，並計劃在機房相關計軸器模組加強突波防護，目前已調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，相關工程進度預計今天完成。