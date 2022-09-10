台北雙子星開發案（台北車站特定專用區C1／D1開發案）力拚年底前動工。市議員許淑華認為市府同意先發建照，再談權益分配比率大有問題，市長柯文哲允諾專案處理，如今市府卻火速通過建照，有圖利之嫌。柯文哲回應，使用執照卡在後面，如果這時候完成權益分配，才是被人家懷疑利益交換，應由下一任市長確認。

許淑華6月在質詢時指出，被柯文哲批評為弊案的美河市案由市府先發建照，再與開發商討論權利變換分回比率，若雙子星案採相同模式，恐導致市府損失百億，憂心雙子星案成美河市翻版，柯文哲當時允諾組專案小組處理。

但許淑華指出，她6月9日質詢後，市府在6月10日由秘書長主持會議，卻沒有會議結論，成員也無外部單位及法務局，僅有都發局、都更處、建管處、捷運局幾個人，根本是閉門會議，而市府在7月22日馬上發出D1建照、C1則在8月2日發建照，痛批柯文哲根本認為應該火速處理，才趕在卸任前3個月處裡。

她強調，台北都會區大眾捷運系統土地開發權益轉換原則，先發建照再談權益分配比率是「惡法」，明明可召開府級會議，找專家學者討論解決，卻只找秘書長開會，更離譜的是沒有會議紀錄，接著馬上火速發建照，「這不是圖利什麼叫做圖利？」

許淑華更爆料，柯文哲在7月5日開會討論C1／D1周邊人行道改善計畫，但權益分配沒談好，什麼都不做就棄械投降，竟還幫忙搭橋鋪路，人行道的工程有需要市長本人開嗎？認為柯文哲要應要針對權益分配、建照，難道是在規避？到底背後有沒有利益交換？她直言，此案是賤賣北市土地，柯又把爛攤子丟給下一任市長，她已準備好資料要提供給監察院，要柯好好去監察院說明。

柯文哲表示，建照發下6個月內要做權益分配，還有使照卡在後面，建照無涉及最後的使用，使照不發下也不能用，而從發建照到發使照，還有很多年的時間，認為這不急。

柯文哲也說，任期只剩下最後3個月，不應當此時去權益分配，該由下一任市長確認，這是行政倫理，並強調若分配才是有問題，才會被人家懷疑利益交換。

捷運局長張澤雄說，建照3月就申請，已經審了3個多月，依照契約規定辦理，拿到建照才能確定量體、規模等，6個月內應提權益分配的建議書。人行道改善則是為了後站商圈發展。