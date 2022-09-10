國民黨新竹市長參選人林耕仁今(10)日參訪慢飛兒庇護工場，對於場內許多「站在使用者角度」的設計印象深刻，並表示與他日前提出「有愛無礙，平等尊重」的身心障礙政策的核心價值不謀而合。林耕仁說參訪時間雖然不長，但所見所聞卻是深刻觸動其心，「欽佩愛恆啟能中心以及慢飛兒庇護工場為孩子們做出的所有付出，是愛撐起了這一切」。

「慢飛兒，事情慢慢樂活做更好，只要有信心也能展翅高飛」。林耕仁今(10)日在臉書寫道，他上午參訪慢飛兒庇護工場，並捐贈血糖機關心孩子們健康，希望慢飛兒們保持良好狀態，更能夠好好過生活、投入職場環境。他也特別謝謝庇護工場場長建宇詳細的導覽介紹，讓他和新竹市議員蕭志潔、議員候選人吳旭豐及整個團隊學習到很多。其中，林耕仁說對令他印象深刻的是場內許多「站在使用者角度」的設計，跟他日前所提出「有愛無礙，平等尊重」的身心障礙政策的核心價值不謀而合。

林耕仁表示，多數的慢飛兒沒辦法適應一般的職場環境，所以庇護工場營造更加友善的工作環境，提供個別化設計的設施，讓孩子們能夠克服先天的障礙，找出屬於他們獨特且創意的做事方式。例如在衣架的設計上，橫桿上方有間隔的凹槽，讓個性比較堅持的孩子們，反而能夠動手整理，發揮出最棒的工作成果；另外有些孩子的認知能力沒有那麼好，工場也貼上不同顏色的標籤，引導孩子們通過辨識顏色來認識、適應整個環境。

林耕仁說場內也販賣各式各樣的二手商品，慢飛生活廣場當中的商品，都是孩子們自己動手清洗、整理之後重新包裝，物美價廉之外更是令人感佩的精神結晶；還有品質優良的咖啡豆，是通過工業技術研究院輔導，有專門的咖啡生產作業室，濃郁香氣，「絕對值得你我一試」。

林耕仁最後表示，參訪時間雖然不長，但所見所聞卻是深刻觸動他們的心，欽佩愛恆啟能中心以及慢飛兒庇護工場為孩子們做出的所有付出，是愛撐起了這一切；看見孩子們也很認真、努力的在為自己的生活做出改變；林認為，他們早已在自己的世界，展翅高飛。