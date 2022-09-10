劉育仁曾受到張衛健的鼓勵指導。（LiTV、 臻鑫娛樂提供）

被粉絲封為「壞壞小奶狗」的新生代偶像劉育仁，在《女力報到：愛的故事》演出桀驁不馴的小開，備受關注。他擁有高挑美男外型外加單眼皮，走在路上曾被誤認為韓星來台，甚至有粉絲認為他神似韓星李準基，封他為「白馬王子」，劉育仁謙虛喊：「我不是白馬王子，應該是我單眼皮，才會感覺我是韓國人，謝謝大家讚美。」

出道至今，劉育仁幸運地遇到不少前輩提攜，包含 ELLA以及金鐘視帝温昇豪，「昇豪哥叮嚀我角色要賦予感情外，也要注意咬字發音細節。」劉育仁還跟「韋小寶」張衛健結下緣分，分享拍雜誌的「撇步」，「衛健哥把拍雜誌當成表演，會依照服裝設定人設，展現出造型該有的個性。」張衛健也以過來人的經驗，鼓勵他年輕人要懂得吃苦。

劉育仁體態不錯，擁有人魚線和健碩手臂肌，他透露從國小五年級就開始鍛鍊身材，每天都做伏地挺身、仰臥起坐，由於運動量大，食慾上不太忌口，坦承最無法抵擋高熱量的「起司」。談到理想型，劉育仁表示非常欣賞「視后」柯佳嬿，被她專注工作的態度吸引，「她還會很細膩的照顧大家。」