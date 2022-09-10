台東天后宮將於20日起舉辦12年1次虎年建醮活動，今年首次邀請白沙屯媽祖參與，16、17日與「後山媽」於台東聯合遶境祈福。這也將是有紀錄以來白沙屯媽首次到台東。

位於台東市的台東天后宮建宮130年，早在清光緒17年由當年提督張兆連倡建官民出資合建，呈請光緒帝賜靈昭誠佑匾彰顯天上聖母神恩照方，允為台東開拓史上的信仰中心、宗教中心之一。9月20日至29日舉辦每12年舉行1次虎年七朝祈安清醮，成為台東地方盛事之一。

天后宮董事長林有德指出，全市都納入醮區，將於宮前廣場、台東市建醮7座，以祈神酬恩、施鬼祭魂、敬天謝地、祈求安康。

林有德及廟務人員今天說明建醮期程，建議信眾22日至24日全市吃素3天，目前已獲多家商家響應，吃素期間超商也會提供素食商品；25日上午零時開葷，可由7座醮壇的護壇宮廟代辦普渡桌，或自帶供品到醮壇參加普渡。

天后宮總幹事林崑成表示，苗栗拱天宮去年得知天后宮將舉辦12年建醮活動，立即向媽祖擲筊請示、獲媽祖同意，將是有紀錄以來，白沙屯媽首次到台東，相關路線都公布在天后宮粉絲專頁。

白沙屯媽祖與台東後山媽聯合遶境祈褔路線，16日下午1時30分從台東體育場出發，依序行經鯉魚山龍鳳佛堂、台東救世殿、台東玄武堂、台東忠合宮、台東忠聖堂、台東順天宮等，預計晚間7時回到天后宮廣場，由炮炸寒單爺歡迎；17日上午6時30分從天后宮起駕，採車行加徒步方式到各醮壇巡禮，預計中午回天后宮停駕。（編輯：孫承武）1110910