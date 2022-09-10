Bottega Veneta（簡稱BV）創意總監Matthieu Blazy近期攜手紐約知名書店The Strand，舉辦一場私人晚宴，金球獎演員克蘿伊·塞凡妮（Chloë Sevigny）、《高校十八禁》的性感男神安格斯·克勞德（Angus Cloud）以及名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）都現身出席，其中貝拉以牛仔丹寧套裝亮相，肩上背的則是日前BV攜手The Strand甫推出的限量手袋，為品牌曝光貢獻一份力。

BV創意總監Matthieu Blazy近期攜手紐約知名書店The Strand，推出限量包款。（Bottega Veneta提供）

以「可綿延18英里的書」（18 Miles of Books）聞名的紐約書店The Strand，豐富的藏書量、搭配書店時不時舉行的特價銷售，使他成為文青必去的書店，1927年創立的它也成為當地文化地標，店內印有書店紅白LOGO的托特包，也成為低調展示文學品味的標誌。作為書店忠實粉絲的Bottega Veneta 創意總監 Matthieu Blazy ，特地為The Strand的托特包打造三款限量款式，並邀請知名攝影師斯蒂芬·沙爾（Stephen Shore）拍攝形象照，並分享個人書單，即日起至9月30日止，皆可在Strand書店購入。

BV創意總監Matthieu Blazy近期攜手紐約知名書店The Strand，推出限量包款。（Bottega Veneta提供）

至於限量版手袋，則於即日起於品牌Soho精品店獨家販售，並於9月15日起於品牌官網公開販售，另適逢紐約時裝周，Matthieu Blaz還特別邀請The New Yorker (紐約客) 繪製一系列漫畫插圖，反映該書店對於當地文化界的影響。