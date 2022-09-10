民進黨彰化縣溪州鄉長參選人楊金源住所今日遭人連開7發BB彈，因選舉期間相較敏感，引發地方熱議。警方表示，獲報到場後發現遭射擊的是楊金源姪子的座車，與楊金源無關，姪子受訪時也表明與選舉無關，目前警方已鎖定犯嫌，全力追緝中。不過前往現場調查的員警卻意外遭狗狗咬傷，後續將追查並釐清飼養責任。

民進黨彰化縣溪州鄉長參選人楊金源住所遭連開7發BB彈，因選舉期間相較敏感，引發地方熱議。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

員警前往現場調查卻意外遭狗狗咬傷。(民眾提供)

據了解，楊金源與姪子們住在連幢透天厝，今日上午楊金源姪子發現停在門口的車子遭槍擊，親眼目睹行凶者是他的國小同學，兩人10多年未聯絡，他也嚇了一跳，不過其坦承知道原因，不願多說明。

楊金源是溪州鄉菜公村長，儘管姪子表示與選舉無關，但他仍說不知道與選舉有沒有關係，強調開槍代表治安差，認為有待改善，不排除申請警方保護，未來當選會要求警方加強治安。

警方獲報到場採證，發現多顆BB彈，同時也調閱楊金源家中的相關監視器畫面，目前已鎖定行凶男子，將盡速逮捕歸案，以釐清行凶動機。

不過前往現場調查的員警卻意外遭狗狗咬傷左小腿，眾人上前趨趕後狗狗便逃之夭夭，附近居民都知道是哪戶飼養的狗狗，員警將追查並釐清飼養責任。