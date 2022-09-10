藝人熊熊（卓毓彤）擁有姣好臉蛋及G罩杯火辣身材，被封為「美胸女神」，加上個性直率不做作，Instagram擁有80萬粉絲追蹤，不定時會曬出養眼照給粉絲當福利的她，稍早曬出全裸泡湯的辣照，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

熊熊稍早在Instagram發文，先是祝所有人中秋節快樂，接著透露本來想去韓國汗蒸幕，結果行程變成「台南關子嶺泡泥漿溫泉」，雖然差異相當大，但強調體驗起來別有一番風味，接著附上泡湯照，只見全裸的她不僅露出吹彈可破的雪白肌膚，還喬好角度讓傲人北半球及事業線若隱若現，讓人看了血脈賁張，短短4小時就吸引2萬多人按讚。

網友眼見她的火辣身材，更是紛紛留言：「想跟熊熊一起泡溫泉」、「好美，可否不要遮住長輩」、「 我換了很多角度都沒看到想看的」、「好羨慕後面那一位」、「不要把柚子藏起來」、「可以在高一點嗎?中秋佳節福利」、「好性感，但柚子泡水不好吃」、「太過份了，要罰站，立刻站起來」、「這個照片是想害死一堆人噴鼻血嗎」。

熊熊雖然每次露出傲人身材都搶盡目光，不過先前卻被網友辱罵是「只會露奶的破X」，讓一向好脾氣的她氣到決定提告，讓對方嚇得在臉書公開道歉，對此她也轉發該篇道歉文，並強調：「隨意在網路上評論別人，並不會顯得自己比較高尚，希望這社會多一點善，可以不喜歡，但不要隨意攻擊，心善人才會幸運」，更透露願意撤告，還不忘提醒該網友：「是因為你也有女兒，希望未來可以將心比心」。