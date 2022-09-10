中秋連假首日南下超過3萬輛次車潮，首批北返車潮將持續至晚間8時。(警方提供)

10日中秋連續假期第二天，屏東台一線上午9至11時出現最大量南下出遊車潮，每小時逾2200輛次，枋寮警方同時統計，連假首日出遊車潮總計已逾3萬5000輛次，首批北返車潮將一直持續至晚間8時許，警方籲請駕駛人要耐心行駛。

警方一早便提前於8時18分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，車流相當順暢；並規畫「交通快速疏導部隊」及「交通稽查」，於各重要路段執勤，以快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道車輛。

枋寮警方表示，由於首日南下出遊車潮總計已逾3萬5000輛次，出遊車潮相當可觀，因此預估今日下午3時至20時將湧現北返車潮，警方隨時監看車流，適時啟用北上調撥措施及永翔分流措施。

警方也呼籲駕駛，行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警局將加強取締違規車輛，以維護行車安全。