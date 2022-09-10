32歲郭書瑤（瑤瑤）有著清純臉蛋和不科學的魔鬼身材，早年拍廣告走紅，近年積極耕耘演員工作，2013年以《志氣》獲得金馬獎最佳新演員獎。今(10日)逢中秋佳節，郭書瑤昨早一步曬出粉絲福利辣照，背面照可見她露出大片肉色，正面胸前挖一洞，傲人東西半球呼之欲出，引來粉絲讚是最好的中秋禮物。

除了電影《志氣》外，郭書瑤近年也以電視劇《通靈少女》獲得不少粉絲支持，被稱讚演技大躍進，擁有E級火辣上圍的她，近年常不吝在社群網站分享辣照或練舞花絮，每每發文常引來網友暴動。感情方面，郭書瑤曾和金陽交往4年，她陪他挺過呼麻風波，卻在2017年分手，隔年瑤瑤傳出有新戀情，與合拍《稍息立正我愛你》、小她5歲的王以綸熱戀，當時瑤瑤也大方認愛。

今年520瑤瑤承認單身兩年。（圖／中時資料照片）

然而郭書瑤和王以綸的戀情卻在兩年前傳出情變，今年520，瑤瑤出席活動時坦言已經單身兩年，但一個人的生活很自在，且身邊還有很多親友關心她，急著幫她介紹新對象，可她不心急，直言：「且走且看，把自己過好比較重要啦！」

瑤瑤衣服正面開洞秀好身材。（圖／翻攝自yaokuo IG）

昨郭書瑤自曝快閃台中，寫下：「即便不是中秋，也會經常抬頭看夜空，在情緒低落的時候，像是被月亮星星提醒著，就算在黑暗的地方，也不要忘記還有太陽的光」，她背部全空，乍看像沒穿內衣，正面又開了大洞，擋不住雄偉上圍溢出，小蠻腰和腹肌也相當吸睛，網友回應：「小黑馬好時髦」、「這套很厲害耶，中秋節快樂喔」、「腹肌好強！一起成為自己的太陽吧」、「瑤瑤變fit了！！好健康美」。