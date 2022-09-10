2022兩岸青年籃球友誼賽9日在北京地壇體育中心舉行。前中國國家隊隊員、籃球名宿王治郅亦來到比賽現場，作為臨時教練指導兩隊比賽，雙方隊員每人還得到了一個王治郅親筆簽名的籃球。

文匯網報導，9日上午，在簡短的開幕式後，兩隊球員跑到球場，互相握手致意。隨裁判一聲哨響，比賽正式開始。最讓球員和觀眾興奮的是，王治郅來到現場，在上下半場分別作為臨時教練指導兩隊比賽。雙方隊員每人還得到了一顆王治郅親筆簽名的籃球，這也讓兩岸青年們開心不已。雙方約定，以後每年要多比賽幾次，甚至兩隊球員要融合一起，組新隊比賽。

本次活動由北京市東城區台辦、東城區體育局、共青團東城區委共同舉辦。北京市東城區青聯主席、東城青年籃球隊隊長肖華強表示，以後北京東城青聯要多盡地主之誼，多邀請在京台青共同開展一些青年們感興趣的參觀、文體活動，建立在京台灣青年和北京青年共融互通、共謀發展的機制。