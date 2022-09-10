今年「2022雲西海洋音樂祭」結合音樂祭活動及海洋遊憩體驗，吸引10萬人次一遊。（雲林縣府文觀處提供）

日據時代就已存在的雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場，沉寂10多年，雲林縣府這4年來投入觀光資源，重新擦亮它的招牌。（雲林縣府文觀處提供）

日據時代就已存在的雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場，是許多40、50、60年次縣民的美好回憶，因大環境改變加上設施老舊結束營運10多年。雲林縣府整修後，2019、2020、2022年舉行海洋音樂祭，帶動雲林海洋觀光人潮，今年舉辦的「2022雲西海洋音樂祭」還獲得MUSE Creative Award（謬思創意獎）音樂活動類金獎。

「2022雲西海洋音樂祭」今年7月至8月的3個周末舉行，有知名藝人團體音樂表演、比基尼及猛男走秀、立式划槳水上體驗、沙灘排球、微醺餐桌、夏日市集、兒童水樂園、歡樂時光等活動，結合在地產業及商家，帶來上萬觀光人潮。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，活化一座海域相當不易，2019年首次在三條崙海水浴場舉辦第一屆雲林海洋音樂祭，吸引約5萬人次參與；2020年雲林海洋音樂祭僅用70萬元做出親子水上樂園，也吸引3萬人次遊玩。

陳璧君說，去年（2021年）疫情嚴峻，改為線上行銷，透過藝人煮料理、行腳推廣雲林沿海的觀光特色，觸及率49萬人次。今年復辦海洋音樂祭，結合音樂祭活動及海洋遊憩體驗，吸引10萬人次一遊，創造2億5000萬元的經濟效益，最近獲得國際謬思創意獎金獎肯定。

陳璧君強調，4年堅持的辛苦得到肯定不是奇蹟，是靠堅定的決心不斷突破，這是讓文觀處同仁加速前進的動力，請民眾敬請期待2023年雲林海洋音樂祭！

她也表示，縣府為發展雲林「幸福61公路」觀光休閒產業，4年來盤點及發掘沿海祕境，前年與四湖鄉公所在三條崙海水浴場共同催生「國際風箏衝浪學校」，去年舉辦第一屆風箏衝浪公開賽，在在都讓三條崙海水浴場提高能見度，重回現代人懷抱。