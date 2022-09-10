台南在地美食阿堂鹹粥近日風波不斷，先是價格調漲被網友砲轟，後來更傳出漏開發票的消息，但儘管如此，中秋連假期間人潮依舊爆滿，對此，律師林智群也點出背後的可能原因，獲得許多網友認同。

阿堂鹹粥去年12月時，才將招牌菜魚肚及魚皮鹹粥的價格調漲為200元，近期又將這兩品項漲為260元，引起網友熱議，甚至有人到店家的Google評論狂刷1星評價，讓人訝異的是，阿堂鹹粥似乎不受負評影響，中秋連假時再度爆發人潮，不只翻桌率超高，想內用還得排隊30分鐘以上。

對此，律師林智群在個人粉專發文表示，這樣的現象其實正說明了一個道理：「不用讓全部的人喜歡你」，會消費的人還是會去消費，那些在網路上謾罵的聲音，本來就不會是阿堂鹹粥的客群，林智群直言，「不用鳥他們」。

貼文一出再度引起熱議，有網友認為，開餐廳的人常被要求料多好吃又便宜，哪有可能面面俱到？紛紛留言，「沒錢不是店家的問題，是你的」、「唯一支持阿堂鹹粥漲價」、「愛嫌愛罵的，本來就不會去吃」、「其實260元就是一碗拉麵的價錢！但是它的營養成份比拉麵高」。

除此之外，還有在地網友表示，阿堂鹹粥會漲價的主因還是受到外來客的影響，因為遊客常常會跟老闆說：「你這個料多好吃，在我們北部一碗也要300元！」老闆聽久了，也很難不調整價格。