莎士比亞關於愛情的名言很多，其中最經典的莫過於「愛情是盲目的」（Love is blind），精準闡述人們在戀愛中的狀態。對此，運勢網站「摘星工廠」特別點名3大星座，一旦戀愛就成了重度「暈船仔」，容易被愛情沖昏頭而無可自拔。

▍TOP3：金牛座

務實的金牛座對於愛情並沒有這麼盲目，只是與生俱來的責任感，讓他們認為，既然都是自己人，就會投入全部的信任，不會輕易質疑對方。就算對方沒有自己想像中這麼美好，金牛座還是會一再給對方機會，直到信任度被透支為止。

▍TOP2：獅子座

獅子座之所以一談戀愛就犯傻，源自於對本身過度自信的表現。感情至上的獅子座容易被戀愛沖昏頭，對他們來說，自己親手挑選的對象絕對比別人優秀，他們眼裡只容得下自己的戀人，也希望全世界都能看到自己收獲幸福，即便另一半並沒有自己想像中這麼好，獅子座為了面子也會盡力維護，追求穩定的幸福。

▍TOP1：雙魚座

雙魚座對於愛情有著無可救藥的美好幻想，是典型的戀愛腦，一旦陷入其中就會無可自拔，並且喪失理智，粉紅濾鏡全開，甚至願意主動為愛情犯傻，無論是真傻還是裝傻。原因在於，雙魚座認為，如果太過理性對待戀人，只會顯得自己不夠投入其中，不僅沒有戀愛的樂趣，對戀人也不夠信任。