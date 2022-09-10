前任送的東西到底該不該丟一直是許多人的煩惱。一名女網友在論壇表示，和男友交往半年了，近日去對方租屋處，發現他把前女友的照片貼在門上，理由竟是「想佈置房間？」，讓她當場傻眼，貼文曝光後網友們回應：避邪用的?

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，男友的上一段戀情長達5年之久，她知道兩人在過程中一定有很多美好的回憶，所以很尊重他保留與前女友的物品，但也因為男友IG的貼文都是前女友，所以選擇不追蹤他。

兩人至今已經交往半年時間，原PO近日去男友租屋處的時候，竟發現他把前女友的照片貼在門上，且對方明知道她會去，男友給的理由是「想佈置房間？」，原PO雖然覺得這個理由很瞎，但因為男友對她很好，最後還是選擇接受，發文想聽大家的看法，擔心是自己太過於敏感。

貼文曝光後網友紛紛留言表示「就北爛而已啊，溝通過還是這樣就好好考慮要不要放生吧」、「我覺得有下一任了就該把上任東西收好，就算不丟也不要被我發現，妳跟他說過還不把妳的話放心裡，我覺得也不必繼續了...」、「除非前女友死了不然我真的想不到有什麼貼在牆上緬懷的理由」。

不過也有不少網友安慰原PO「他可能是想避邪」、「避邪擋煞吧」、「避邪用的吧?」、「0.0說不定他當標靶射啊」、「貼門上？當門神嗎？」。