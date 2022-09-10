新北市府和台灣優質生命協會主辦第15屆「愛傳承關懷演唱會」，邀請老中青三代藝人參與，今下午2點起在「我的新北市」、「新北市文化局」及「台灣優質生命協會」等平台同步直播。（蔡雯如攝）

新北市府和台灣優質生命協會主辦第15屆「愛傳承關懷演唱會」，邀請老中青三代藝人參與，今下午2點起在「我的新北市」、「新北市文化局」及「台灣優質生命協會」等平台同步直播。新北市長侯友宜說，市府重視各項社福的推動，除了與協會一起做愛心，也透過好日子愛心大平台媒合各項捐贈，盼傳遞公益價值。

文化局指出，愛傳承以「三代同堂」為概念，邀請方季惟、王彩樺、向娃、李立群、李玉璽、洪都拉斯、范逸臣、威廉、紀麗如、陳美鳳、黑旋風、葉佳修、蔡小虎、蔡秋鳳、劉福助等不同世代重量級藝人演出，考量疫情影響，今年更嘗試用網路直播，透過Facebook、Youtube、17 Live等多元直播管道，讓新北市安養機構可以無接縫觀看。

另外，主辦單位也安排專車接送弱勢團體以及安養院、育幼院等社會上需要被關懷的弱勢族群及身心障礙朋友，到市府多功能集會堂聆聽表演，讓大家親臨感受演藝圈的溫暖與團結，一起打造社會友善氛圍。

侯友宜現場也致贈感謝狀表彰台灣優質生命協會的熱心公益，並感謝台灣優質生命協會秘書長紀寶如號召多位藝人響應。文化局指出，市府多功能集會堂9月24日也將舉辦「富邦聽見天籟·原聲」慈善音樂會，希望透過音樂傳遞愛心。