台南古蹟雖為觀光標的之一，但近年新興觀光景點崛起加上疫情考驗，走訪古蹟人潮下滑，為行銷古蹟，台南市文化局今年邀電影手繪看板國寶級大師顏振發為安平古堡、赤嵌樓及億載金城手繪古蹟畫作，購票逛古蹟還送大師明信片，為古蹟景點助攻，連假首日古蹟景點人潮比去年增加約3成。
中秋連假觀光人潮湧現，根據台南市觀光旅遊局統計，連假首日主要景點湧入近30萬人次，人潮多集中於國華海安商圈、赤崁園區、孔廟園區、安平遊憩碼頭的迪士尼超萌家族、新化及鹽水老街等地，山上水道博物館、左鎮化石館及虎頭埤風景區、烏山頭水庫風景區等，也有不少人潮湧入。
而以古蹟人潮來說，預估中秋連假也比去年增加約3成。文化局統計，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、山上花園水道博物館等古蹟景點，去年一整年的參觀人數共計169萬9131人次，較前年239萬8171人次，減少29.1％，主要是因為疫情的影響，今年預估可望比去年回升。
文化局指出，除了面臨疫情考驗，這幾年也因台南增加許多新興景點，古蹟反而容易被遺忘，因此必須持續行銷古蹟，如推出結合安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城4大古蹟售票景點推出的「古蹟漫遊券」，玩遍4大古蹟只要150元，開賣1個多月賣出近萬張。
此外，今年中秋連假前也邀請國寶級大師顏振發，為安平古堡、赤嵌樓及億載金城留下珍貴手繪作品，除於古蹟現地展示，作品也製作成明信片。連假首日吸引不少遊客特別走訪古蹟，跟展示於古蹟的顏振發手繪畫作合影留念，走逛古蹟的人潮明顯較去年增加約3成。
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