中秋連假，遊客走訪赤嵌樓獲得國寶級大師顏振發的明信片作品還跟大師作品合影。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

遊客走訪安平古堡，開心獲贈顏振發繪製的明信片。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南古蹟雖為觀光標的之一，但近年新興觀光景點崛起加上疫情考驗，走訪古蹟人潮下滑，為行銷古蹟，台南市文化局今年邀電影手繪看板國寶級大師顏振發為安平古堡、赤嵌樓及億載金城手繪古蹟畫作，購票逛古蹟還送大師明信片，為古蹟景點助攻，連假首日古蹟景點人潮比去年增加約3成。

中秋連假觀光人潮湧現，根據台南市觀光旅遊局統計，連假首日主要景點湧入近30萬人次，人潮多集中於國華海安商圈、赤崁園區、孔廟園區、安平遊憩碼頭的迪士尼超萌家族、新化及鹽水老街等地，山上水道博物館、左鎮化石館及虎頭埤風景區、烏山頭水庫風景區等，也有不少人潮湧入。

而以古蹟人潮來說，預估中秋連假也比去年增加約3成。文化局統計，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、山上花園水道博物館等古蹟景點，去年一整年的參觀人數共計169萬9131人次，較前年239萬8171人次，減少29.1％，主要是因為疫情的影響，今年預估可望比去年回升。

文化局指出，除了面臨疫情考驗，這幾年也因台南增加許多新興景點，古蹟反而容易被遺忘，因此必須持續行銷古蹟，如推出結合安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城4大古蹟售票景點推出的「古蹟漫遊券」，玩遍4大古蹟只要150元，開賣1個多月賣出近萬張。

此外，今年中秋連假前也邀請國寶級大師顏振發，為安平古堡、赤嵌樓及億載金城留下珍貴手繪作品，除於古蹟現地展示，作品也製作成明信片。連假首日吸引不少遊客特別走訪古蹟，跟展示於古蹟的顏振發手繪畫作合影留念，走逛古蹟的人潮明顯較去年增加約3成。