苗栗縣長徐耀9傍晚主持2022星光馬拉松起跑。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀9傍晚主持2022星光馬拉松起跑，跑者一同熱身。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2022山城星光馬拉松」9日傍晚在縣長徐耀昌高舉汽笛聲中盛大開跑，2500名跑者在夏夜涼風的陪伴下，由苗栗縣立體育場出發，沿著綠蔭昻然的經國路、浪漫優美的河濱公園到後龍鎮客家圓樓，分別完成全馬、半馬及9公里、3公里的路程，縣長徐耀昌熱情歡迎所有愛好馬拉松的跑友們到苗栗做客，跑出健康、跑出活力。

受到新冠疫情影響而停辦2年的山城星光馬拉松，今年終於可以照常舉行，不過，原定9月3日登場的比賽因受到「軒嵐諾」颱風影響，延期至9日登場。賽事舉行當天傍晚，2500名跑者在徐耀昌鳴槍起跑下，陸續從苗栗縣立體育場出發，沿途經過綠蔭夾道的苗栗市經國路、浪漫優美的河濱公園一直通向有夢幻夜景的客家圓樓。

徐耀昌指出，苗栗縣積極推動全民體育，除了山城星光馬拉松外，接下來還有聯大八甲馬拉松、南庄慢城山水馬拉松、通霄濱海馬拉松等多場活動，歡迎大家一起來參加，跑出健康、跑出快樂、跑出幸福的家庭，也預祝大家中秋節快樂。

主辦單位表示，星光馬拉松共分為42公里全程馬拉松組、21公里半程馬拉松組、9公里健跑組及3公里親子組，全馬、半馬、9公里均採用最先進的晶片計時系統計算個人成績，將頒發各組成績前10名好手。各各參賽者除了獲贈一件紀念衫及星光手環之外，只要完成挑戰，就可獲得成績證明書及紀念獎牌，徐耀昌歡迎全體跑者在參與馬拉松活動之餘，也可以利用連假時間好好欣賞苗栗山城的風景，體驗客庄美食及客家文化。