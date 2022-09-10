從Mike Loree變成在休息區喊著「水喔」的「哩賀」羅力，富邦悍將洋投羅力能在台灣打拚10年的原因，在於全心融入台灣文化，羅力還有個刻著親筆手寫字體的中文印章，也是特別的紀念。

2012年羅力獲得Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）開出合約，太太推了他一把，他帶著：「來這裡、要讓一切都值得」的心情展開中職生涯，直到今年9月退休，前後10年的時間，除了成為史上第4名百勝投手，也成為備受球迷喜愛的「哩賀」羅力。

羅力表示，開始使用「哩賀」當打招呼語，是從2015年效力義大犀牛隊開始，某一天要先發，賽前領隊到休息室跟球員打招呼，對他說如果拿下單場最有價值球員，要介紹自己，可以用「哩賀」打招呼，後來MVP頒獎時、在當時的翻譯謝章瑞（現味全龍隊翻譯）提醒下說出「哩賀」，球迷喜歡這樣的互動方式、就慢慢成為招牌打招呼語。

除了「哩賀」，羅力笑說自己很喜歡說「水喔！」當隊友場上有精彩的play，他就會說：「水喔！」彼此鼓勵，愛吃辣的羅力也學會說點餐時必備的「大辣」。

場外的羅力也很融入台灣文化，客場或休息時間會開車到美式賣場、餐廳、咖啡店，他說在台灣開始開車後、讓他以不一樣的方式更認識台灣，他也跟著大家一起嘗試自助洗車、排隊吃拉麵、享受台灣美食餛飩湯等。

羅力還有一個手寫字體的中文印章，是富邦悍將隊前翻譯小賀替他準備的禮物，印章上的字體，是羅力親筆寫下自己的中文姓名、十分有特色，這個印章也在離台前的汽車過戶時派上用場。

異鄉打拚對洋將來說都是挑戰，被問起是否能給一些球團、聯盟建議，羅力表示，撇除體制面的洋將限制外，身為人最重要的還是人際關係，可能會有些語言溝通問題，但不要讓洋將覺得被孤立，每天見面跟他們打招呼，讓他們覺得受歡迎，建立舒適互動關係、就是好的開始。

異鄉打拚10年不是容易事，羅力表示，或許每個人適應的快慢都不同，但當決定到這個環境打球，就要做好心理準備和調適，不要想著外面是否還有其他的機會，專注當下、融入所在的團體，才有辦法發揮最好的狀態。

旅台10年、羅力自評這些經歷讓他成為一個更好的人，也同時看到10年來台灣棒球水平明顯提升，台灣人對棒球運動十分熱愛，羅力也鼓勵喜歡棒球的台灣小球員保持熱情、喜愛比賽、享受每一天，雖然不是最完美，努力做到最好、就可以走得很遠。（編輯：張芷瑄）1110910