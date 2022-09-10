台中1名人夫發現妻子和長照中心的訓練員多次相約出遊過夜，發生性行為至妻子懷孕等，雖妻子已自然流產，但人夫仍氣不過怒告2人侵害配偶權，要求賠償100萬，法官勘驗聊天紀錄發現，女方和小王人曾討論當爸一事及墮胎流程，判2人賠償40萬元。

根據判決書指出，台中1名人夫控訴，他和妻子於96年1月結婚，妻子明知自己為已婚之人，仍於110年間和小王發生6次性行為，他於110年4月詢問妻子時對方才坦承多次和小王上床到懷孕，但已到婦產科自然流產，他聽聞此話後氣得怒告妻子和小王侵害配偶權，要求2人連帶賠償100萬元。

妻子辯稱，她為長照中心負責人，因居家照護服務員訓練課程認識小王，2人僅為朋友關係，她否認與小王有曖昧對話，但她會承認與小王發生性行為，是因為人夫逼問一時情緒激動才坦承，非自認與小王有侵害配偶權的行為。

小王辯稱，他因為中長輩有看護需求，曾參加女方開辦之居家照護員訓練課程而認識，與女方並無侵害配偶權的行為，且否認人夫所提對話紀錄為小王和女方間之聊天紀錄。

法官勘驗聊天紀錄後發現，小王和女方多次相約出遊過夜，還表示和女方發生性行為時都很快樂，女方則回應，若月事沒來小王就要當父親，接著2人便開始討論墮胎內容等，女方又於110年5由醫師診斷為自然流產，由此可證2人確實發生性行為，法官認定2人侵害人夫配偶權，判2人賠償人夫40萬元。