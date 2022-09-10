中市警球場執勤忘情玩手遊 一旁觀眾全都錄

中華職棒中信兄弟與富邦悍將9日晚間在台中洲際棒球場進行例行賽，吸引不少球迷到場觀賽，台中市第五分局也安排兩名員警到場執行守望勤務，其中一名梁姓員警竟然在坐位上忘情打起手遊，被網友側錄下來PO網；對此，第五分局經查證後，宣布將依規定予以申誡2次以上處分。

台中市接連多次有員警在執勤時被民眾拍到追劇、玩手遊，9日在中信兄弟主場例行賽，又一名年輕員警被民眾拍到忘情打手遊；據悉梁姓員警和郭姓員警兩人一組，到球場執行守望勤務，倆人於球賽進行中，依律定位置在球場本壘後方最後一排待命，以防球場有突發狀況需可即時協助處理。

台中市第五分局指出，雖然是待命，但梁姓員警卻打手遊，還被在旁的民眾錄下渾然不知，缺乏警覺性且未落實勤務，影片更被上傳Facebook社群媒體引發議論，經該分局查證屬實，將依規定予以申誡2次以上處分；該分局也強詰，未來將本案例於勤教及相關勤務機會宣導、要求提醒同仁執勤務必提高警覺切勿把玩手機，及落實勤務執行。