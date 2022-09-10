宏泰人壽推出新一代實支實付保險附約、重大傷病險附約及醫療費用健康保險附約，同時重新啟動手術險、癌症險及住院日額險等多款一年期保證續保的健康醫療保險附約商品銷售，針對保障型商品全力衝刺，為保戶建構完整的保險安全防護網。

宏泰人壽自2022年第三季開始全力衝刺保障型商品，除了推出新一代實支實付保險附約-宏泰人壽醫吉讚醫療健康保險附約（HSD）之外，另外考量市場廣大需求，並補足現有商品線的缺口，宏泰人壽卡安心重大傷病健康保險附約（NDD）及強調支援門診及住院醫療費用，且保證可續保的宏泰人壽安心醫靠醫療費用健康保險附約（HSE）亦於同日上市。

在新商品上市的同時，宏泰人壽亦重新啟動宏泰人壽一年期手術醫療健康保險附約（SUA）、宏泰人壽真健康一年期癌症健康保險附約（FCA）、宏泰人壽好健康一年期癌症醫療健康保險附約（FCB）、宏泰人壽住院醫療保險附約乙型（HI）、宏泰人壽享安康住院醫療日額健康保險附約（HIA）等五款一年期保證續保的健康醫療保險附約商品。宏泰人壽對此表示，為了建構完整保險安全防護網，宏泰人壽積極布局、動員並將全力衝刺，不論是直營通路、保經代通路及銀行通路等，都將針對新推出或是重新啟動的各類保障型健康保險附約加強推廣力道，使保戶可以獲得完整保障高枕無憂。