苗栗縣政府與救國團苗栗團委會在英才書院合辦中秋親子闖關活動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與救國團苗栗團委會合辦在英才書院中秋親子闖關活動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與救國團苗栗團委會合辦在英才書院中秋親子闖關活動，闖關成功可以獲得中秋吊飾。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與救國團苗栗團委會合辦在英才書院中秋親子闖關活動，吸引不少家長帶著孩子去拜文昌帝君求智慧。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與救國團苗栗團委會合辦在英才書院中秋親子闖關活動，吸引不少家長帶著孩子去拜文昌帝君求智慧。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為吸引民眾利用中秋連假赴英才書院感受書香氣息，與救國團苗栗團委會合作舉辦「花好月圓人長久 英才書院共嬋娟」活動，鼓勵親子一同參與趣味益智闖關遊戲，例如讓幼兒戴上眼罩聽音辨位打柚子，增加親子間樂趣，完成5個關卡後，可以換得中秋吊飾，還可以向至聖先師等先賢，拜求增加智慧，考運順利，度過一個特別的中秋佳節。

中秋節是國人最重視的3大傳統節日之一，也是家家戶戶團圓團聚的好日子。苗栗縣政府與救國團苗栗團委會，利用中秋3天連假，在後龍鎮英才書院舉辦「花好月圓人長久．英才書院共嬋娟」活動，讓親子們連假期間增加另一個有益的活動去處。

這項活動規劃緊扣中秋節習俗，以團圓為主軸，適合親子互動，設計5項趣味關卡，包括關卡一：傳承習俗的「中秋連連看、看你知多少」的知識遊戲。關卡二：中秋月亮比較圓？的「月亮密碼戰、一起記記看」的記憶力遊戲。關卡三：中秋節最愛做的事「BBQ飄香、一起來聞香」的烤肉遊戲。關卡四：節氣應景水果的「矇眼打柚子、你打得到嗎」的聽聲辨位矇眼遊戲。關卡五：把想念化為行動的「中秋思鄉情、想念在我心」的吊飾DIY製作。完成闖關任務後，除了可以獲得中秋賀卡乙份外，還贈送乙次15分鐘免費穿古裝在英才書院拍照的服務。

縣長徐耀昌表示，英才書院恭奉文昌帝君，象徵「文啟智慧 昌佑學子」，祝佑在學學生學藝兼備、考生金榜題名，歡迎各地民眾、考生利用中秋佳節，同來英才書院感受中秋氣氛，同時祈求文昌帝君及先師孔子，獲得努力奮鬥的力量。