台東天后宮12年1次建醮大典，將於20日起舉辦，位於天后宮的玉皇壇，入夜後燈火輝煌。（讀者提供）

台東天后宮舉辦12年1次虎年七朝祈安建醮活動，以祈神酬恩、施鬼祭魂、敬天謝神，廟方人員今天公布，白沙屯媽祖將於16日到台東加持，與後山媽祖聯手遶境，祈求地方安康，這是苗栗拱天宮建廟300年、白沙屯媽百年來首次的後山之旅，意義非凡，也讓建醮活動更加圓滿。

台東天后宮將從20日起舉辦清醮大典，總幹事林崑成表示，苗栗拱天宮白沙屯媽祖，去年在花蓮遶境時，得知台東天后宮將舉辦建醮，廟方立即向媽祖擲筊，獲得媽祖同意，將於16日到台東與後山媽聯手遶境祈福，這是拱天宮建廟300年、白沙屯媽祖有紀錄以首次來台東。

有「紅粉超跑」之稱的白沙屯媽祖16日一早從苗栗出發，中午抵達台東市，下午1點30分，兩宮媽祖在台東縣立體育場會合，遶境龍鳳佛堂、救世殿、玄武堂、忠合宮、忠聖堂、順天宮、神農宮等宮廟，當晚7點由炮炸寒單爺迎駕進宮；第2天一早到7個醮壇巡禮，預計中午回駕天后宮。

天后宮董事長林有德表示，今年建醮大典由吳明府道長團安排科儀表時，22日到24日3天全市吃素，不強制但請大家多配合。目前已獲多數商家響應，連超商都會提供素食專區，知名的客來吃樂蚵仔麵線，也會改賣素麵線。

25日上午零時開葷，可由7個醮壇的護壇宮廟代辦普渡桌，或自帶供品到醮壇參加普渡，26至28日完醮。林有德指出，台東天后宮擁有132年歷史，循例自1962年由當時主委林錦泉及委員會決定，台東市每12年舉行1次，以祈神酬恩、施鬼祭魂、敬天謝神，今年是第6次，以台日市為醮域，為地方宗教盛事。