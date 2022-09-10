富邦悍將洋投羅力「最後一舞」再加一，將在明天對上中信兄弟，這是他本季首次碰上「黃衫軍」，總教練林威助賽前聽聞十分驚訝，「是喔？明天是羅力喔？」他坦言，過去鮮少看到投手在引退賽後又登板投球，因為通常會宣布引退時可能都是戰力下滑的狀態，「但羅力是家庭因素，OK啦！」

羅力在5日在新莊投完引退賽，賽後球團也為他舉行盛大引退儀式，但由於新洋投安得勝調整不及，必須再由他支援一場，羅力也大方接受，並表示明天的比賽會竭盡所能為球隊拿下勝利。

聽聞羅力明天又要登板先發，「助總」十分驚訝，笑著反問：「他不是引退了嗎？所以他是引退後又出來投嗎？那這樣明天也算引退賽嗎？」

林威助指出，過去效力日職時期，通常投手引退都是象徵性的投1人次，打者的話，如果比賽不是對戰績有大影響的話，通常投手都會「直球對決」，「因為通常引退都是戰力外的了，但因為對球隊有貢獻，還是必須要有個象徵性。」

「助總」在球員時期也有與羅力對決過，翻開生涯對戰紀錄，22打席、18打數敲出7支安打，包含1發全壘打，另有3保送、吞下2次三振，對戰打擊率高達3成89。他認為，羅力後來球速雖然不快，但尾勁不錯、控球也好，加上2好球後很敢塞內角，「有控球要去破解、大量得分就比較困難，除非他有保送或是失誤。」

雖然是罕見的引退後又登板，且是羅力本季首次對上兄弟但也是中職最終戰，林威助說：「如果是一人次當然做給他，但正式比賽絕對要用力打。」