女車主路邊臨停在「這格」 騎士目睹驚呆：不覺得很怪嗎？

1名女車主在路邊臨時停車，但車下的「白色方格」不是停車格，竟是機車待轉區，離譜1幕全被停等紅燈的騎士看在眼裡，影片分享在網路上，標題更寫「小姐你不覺得停車格位置很怪嗎？」其他網友笑說「繞了好幾圈，這格沒人停，太好了」、「這個停車格很大，停起來特別舒服，真幸運」。

YouTube頻道「WoWtchout 地圖型行車影像分享平台」分享1則影片，1名機車騎士在路中停等紅燈時，發現右前方1輛白色轎車停在路旁，但白車下方停放的位置不是停車格，而是「機車待轉區」，只見女車主從駕駛座下車後，疑似拿垃圾丟往路邊垃圾桶，過一會兒就回到車內，開車離去。

白車離開時還不忘打左轉方向燈，YouTube影片標題則寫「小姐你不覺得停車格位置很怪嗎？」影片曝光短短2天已累積20萬人次觀看，網友紛紛留言「天啊！原來還有這麽special的停車格，我一直天真地把它當成機車待轉區」、「繞了好幾圈，這格沒人停，太好了」、「這個停車格很大，停起來特別舒服，真幸運」、「她可能也會在寬的槽化線上停摩托車」、「至少出來還記得打轉彎燈」、「比起違停仔，看得出她有想要遵守交通規則的衝動！激推」、「這是要有多ㄎㄧㄤ才能做出這種事」。