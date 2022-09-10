頑皮世界部份設施將拆除重建，推出懷舊市集，連假3天將吸引萬人來園遊玩。(李俊淇攝)

徐懷鈺在台南頑皮世界熱力開唱，吸引不少家長站在台前搶拍。（李俊淇攝）

徐懷鈺在台南頑皮世界熱力開唱，連續演唱〈有怪獸〉、〈妙妙妙〉等經典歌曲。（李俊淇攝）

頑皮動物也幫動物過中秋，好奇的狐獴用前爪試探性的撥弄餅皮，發現是最愛的麥皮蟲後興奮地張大嘴享用月餅。（頑皮世界提供／李俊淇台南傳真）

台南市學甲區頑皮世界野生動物園中的機械式遊樂設施已經啟用超過25年，準備在中秋連假後進行拆除重建，園方為了喚醒民眾兒時最美好的回懷，除了推出懷舊市集外，今（10）日下午邀請同樣是出道25年的徐懷鈺登台演唱，以經典歌典〈有怪獸〉開場，讓台下觀眾差點嗨翻天，連假3天預估將吸引超過萬人入園遊玩。

平民天后徐懷鈺上台後，連續以〈有怪獸〉、〈妙妙妙〉、〈溫習〉等膾炙人口的歌曲又唱又跳，吸引近600人前來觀看，許多父母帶著小朋友一同前來，但父母的掌聲及歡呼聲卻比小孩更大聲，連台上演唱歌曲也能隨口哼出，讓從沒聽過這些歌曲的小朋友有些驚訝父母的表現。

從嘉義下來的李姓夫妻表示，20多年前曾經來過這裡玩過這些設施，前陣子知道現在準備拆除，所以趁中秋連假特別回來看看，剛好又聽到徐懷鈺表演，讓兒時回憶全都湧上來了。

頑皮世界園區表示，之前就透過臉書向粉絲募集遊樂設施的老照片，引起不少人的共鳴，在連假期間，更辦復古味十足的懷舊市集，許多兒時零食，像是地瓜餅、棉花糖與古早味紅茶…還有彈珠台、套圈圈與洞洞樂…等懷舊遊戲，讓遊客有穿越時光的感覺。

園區表示，為了讓動物也能有機會歡渡中秋，特別安排多場「Keeper’s Talk動物解說」，讓民眾獲得動物相關知識外，更有機會親自製作月餅餵食。像是愛吃蟲蟲的狐獴家族，保育員就以健康滿分的地瓜泥、麵粉做成中秋外皮，內餡則是填滿狐獴們最愛的麥皮蟲，一看見色香味俱全的月餅，狐獴們立刻衝上前去大口享用，萌翻的表情與畫面讓大家直呼實在太可愛。