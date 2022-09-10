年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地，「三腳督」選情愈發白熱化，無黨籍台北市長候選人黃珊珊更是搶攻到部分藍綠選民的票，而國民黨台北市長候選人蔣萬安為了防止綠營「拉黃打蔣」上演，開始搶攻各方選票。對此，前立委郭正亮更爆出了民進黨目前的策略就是「打柯文哲」，引發討論。

立委柯建銘7日爆料，黃珊珊曾想找民進黨新竹市候選人沈慧虹接台北市副市長，黃珊珊否認消息，轟是「選舉操作」。國民黨市長參選人蔣萬安則批評，過去所為不需要否認或切割，8日時黃珊珊再重申「不要把沒說過的話栽我頭上」，而針對這件事情，郭正亮更指出，其實現在「沒有棄保，是互相在搶票」。

郭正亮認為，「民進黨目前的策略就是打柯文哲」，因為蔣萬安知道民進黨不喜歡柯文哲，「那蔣萬安打黃珊珊沒有用，因為黃珊珊的仇恨值很低」，郭正亮最後也說「蔣萬安和黃珊珊的區隔已經非常明顯了」。