有些女生一談戀愛就會投入百分百的心思和精力，甚至恨不得能夠24小時和另一半形影不離，不過運勢網站「摘星工廠」就點名3大星座女生在戀愛時會有所保留，原因也各有不同。

▍巨蟹座

巨蟹女個性被動、缺乏安全感，加上敏感多疑，對於眼下的感情會比較擔憂，害怕對方給不了自己足夠的安全感，為了不讓自己身陷其中，巨蟹女會刻意收回一部份心思，不會百分百投入，若要讓她們全然卸下心防，需要一段不短的時間。

▍天秤座

天秤女對於戀愛的態度是「認真就輸了」，她們對愛情沒有這麼看重，反而認為談戀愛就應該要順其自然、輕鬆愉快，太過刻意經營，反而越容易受到傷害，所以天秤女一開始就會以結交朋友的心態，不斷觀察對方，看後續發展再做打算。

▍水瓶座

水瓶女最看重的是自由，即便是戀愛了也會希望盡可能保有一定的私人空間，用來做自己喜歡的事情。水瓶女在一段感情中不會投入過多情感，就怕自己投入太多會遭到各種受限，所以會更加堅定自己的信念，不依附在另一半身上，而是擁有自己的生活。