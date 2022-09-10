警方提醒解除分期付款詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

中秋節不少民眾會訂購瓜果、月餅送禮，南部一名鍾姓女子日前在網路消費1280元購買瓜果，並選擇超商取貨，上周接到自稱該賣場官方網站客服電話，聲稱因工作人員誤植購買數量，會再寄出瓜果及進行扣款，接著鍾女又接到自稱是青田郵局楊主任來電，佯其帳戶已遭警示，要求透過ATM設定才不會被扣款；鍾女信以為真，共操作ATM方式轉帳59筆到對方指定的7個帳戶，直到匯款成功後對方失聯，才發現遭詐騙128萬元。

台中另名賴姓女子，也因網購蛋黃酥，遭詐團聲稱信用卡設定錯誤成重複扣款，賴女按對方指示以網銀及ATM操作2筆，總共被騙19萬多元。

警方表示，詐騙集團冒用知名公司、假藉佳節訂單行騙層出不窮，以「工作人員誤設訂單、誤植會員資格、信用卡操作錯誤及電腦系統錯誤，要求訂戶設定網銀約定帳戶功能，以APP或前往ATM設定解除分期之詐騙手法，若接到來電顯示開頭為「＋2」、「＋886」等為詐騙電話，聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」等關鍵字，就立即掛掉電話。