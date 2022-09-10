1名網友在路邊一處醫學檢驗中心的鐵門發現上頭寫「違停拖屌」，笑說「感覺會很怕」，其他網友則說「好痛」、「要求示範」、「被拖的話，心痛身更痛」；而先前其實就曾有不少人用「拖屌」警告其他車主別亂停，也有網友說「只限女性停車嗎？」「會變比較長嗎？」

1名網友在臉書「路上觀察學院」發文分享照片，他在1間醫學檢驗中心的鐵門口發現字樣寫「違停拖屌」，不是一般常見的「拖吊」，而是男性生殖器官，讓原PO目擊後發文說「感覺會很怕」，其他網友則留言「好痛」、「要求示範」、「還好我能停（女性）」、「被拖的話，心痛身更痛」、「違反性平，所以女性不罰」、「只好去練九九神功，看誰拖誰」、「看了就會怕」。

1名網友在路邊一處醫學檢驗中心的鐵門發現上頭寫「違停拖屌」，笑說「感覺會很怕」，其他網友則說「好痛」、「要求示範」、「被拖的話，心痛身更痛」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

先前在臉書「爆笑公社」也有網友分享照片，有店家在鐵捲門上貼出一張公告，上面寫著「請勿在此停車，以免影響住戶出入而遭拖屌！屋主敬啟。」原PO也笑說「只限女性停車嗎？」網友則笑說「這裡的住戶好兇狠啊！」、「此屋乃凶宅無誤」、「有種痛痛的感覺」，還有人戲稱「會變比較長嗎？」

先前在臉書「爆笑公社」也有網友分享照片，有店家在鐵捲門上貼出一張公告，上面寫著「請勿在此停車，以免影響住戶出入而遭拖屌！屋主敬啟。」（翻攝自臉書「爆笑公社」）