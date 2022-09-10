從歌唱選秀節目《超級星光大道》第2季發跡的39歲歌手黃美珍，出道後曾和賴銘偉組成「神木與瞳」，2012年拆夥單飛後，兩人各自精彩，日前黃美珍在社群PO出演唱《只怕想家》的影片，本只是想分享好歌，卻有酸民留言「為什麼還活著阿，不值得存在的藝人」，讓她看了後高EQ回應對方。

黃美珍曬出演唱《只怕想家》的影片，這首歌是她10年前的作品，因唱出遊子心情，引起不少共鳴，因此她也透露是常常被點唱的一首歌，不過單純分享歌曲的貼文，卻有網友惡意留言「為什麼還活著阿，不值得存在的藝人」，對此，她也高EQ回應「因為我的命不是你決定的，值不值得也不是你說了算，謝謝你的批評指教。」

黃美珍高EQ回應酸民。(圖／取自黃美珍臉書)

從《超級星光大道》第2季出道的黃美珍，歷經「神木與瞳」團體時期和單飛發片，之後在教會認識大10歲的張瑞哲，兩人2014年在美國登記結婚，婚後育有一女「小星」，她坦言剛結婚時常爭吵，後來互相懂得退讓包容與欣賞，漸漸吵架頻率變少，也越來越懂得如何愛彼此。