男子騎樓下吞雲吐霧 警聞這味道當場逮人

北市警信義分局六張犁派出所員警日前晚間22時許，在和平東路三段周遭舉發民眾報案違停車輛時，突然聞到附近飄散一股K他命味道，員警環顧四周，看見一名年輕男子坐在騎樓暗處抽菸，該味道正是從他身上飄出。

員警立刻上前盤查，發現該名20歲洪姓男子正在以捲菸方式吸食K他命，警方當場使用毒品檢驗試劑檢驗，結果呈K他命陽性反應，遂將他帶回偵辦。警詢後，依違反《毒品危害防制條例》移請裁罰。

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