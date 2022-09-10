1名網友在路邊發現有民眾霸佔Ubike，在座墊上貼一張A4紙條，上面寫下「不要騎這輛車」，原PO不禁好奇詢問：「會把車留給他嗎，會還是不會」，而該貼文也被臉書粉專轉發，貼文一出，引起大批網友熱議：「看到會硬騎走」、「走路的也變突然要騎車」、「其實我不需要單車，只是想讓你多走幾步路」。

臉書社粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」貼出一張網傳照片，畫面中可見1輛Ubike遭民眾用A4的紙寫下：「不要騎這輛車！我下班也要騎車！你不知道這邊很難找車位嗎？」原PO爆笑發文：「你會把車留給他嗎，會還是不會」，文章曝光後，版主也幽默詢問：「會還是不會」。

網友們見狀紛紛直呼：「留下原字條備註，就是知道車難找，所以我找到了一台 ，謝囉。」、「抱歉了，紙條王但是我需要這台車」、「買下來就是你的」、「我為什麼要滿足你的自私」、「找不到車自己買啊」、「其實這是業者的行銷手法，反其道而行，真正贏家是業者」。

多數網友認為此地無銀3百兩，雖然很壞，但到紙條就會更想把車騎走，「我可能把機車停著，然後去騎腳踏車吧」、「平常不騎，看到會硬騎走」、「走路的也變突然要騎車」、「這一定要騎走的啊」、「專程走路過來騎這台走，這樣你我都運動到」、「誰理他」、「我要騎這台車到下個站找其他台車」、「騎走留下紙條，其實我不需要單車，只是想讓你多走幾步路」。