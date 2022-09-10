根據《TaiwanADIZ 》粉絲專頁今（10）日發新聞稿表示，中共軍機 TB001無人機及運八反潛機等多批次、多空層進入我ADIZ(北部及西南空域)，我空軍在空監控，並於06時57分、07時40分、08時58分、09時00分、09時02分、09時19分、10時00分、10時08分、10時25分、10時38分、10時41分等，總共11度廣播驅離。

另外，共機於0910驅離美國軍機進入領空，我空軍於0949驅離日本軍機，共機於1010、1049驅離美國軍機接近領空。

《TaiwanADIZ 》粉絲專頁記錄，本月累計進入我空域10天，本月廣播驅離紀錄共計56次。2022年累計進入我空域192天，廣播驅離紀錄共計853次。國防部公布2022年累計進入我空域180天，1146架次。

《TaiwanADIZ 》強調，「TB-001」無人機是共軍現役最大型的無人機，且兼具偵察及作戰功能，對台灣具有威脅性。