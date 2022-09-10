適逢中秋連續假期，許多人都規劃外出旅遊，全台多地都湧現車潮，不過如果在路上遇到這台車，可要特別保持距離。一名網友發文表示，某天開車時遇到貨車上裝著白色箱子，像極了超巨大的流動廁所，不料照片曝光後，卻讓許多內行人大驚失色，要原PO千萬不要靠太近，因為車上載貨的造價至少上億起跳。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，其中可見路上有一台綠色連結上，上面載運了一個巨大的白色箱子，上面寫著「ASML」字樣，側邊還開了一個小門。原PO表示，這是開車北上時拍下的畫面，爸爸還笑說：「這個流動廁所怎麼那麼大？」

貼文曝光後吸引許多網友朝聖，紛紛留言，「這台才是真正的行動豪宅，價值高又會賺錢」、「支撐台灣經濟奇蹟的機台」、「載這個司機壓力肯定很大」、「離遠點保平安，這台翻車會動搖國本」、「撞下去真的嚇尿，投胎10次都不夠賠」、「這台的價格可以換帝寶了」。

有內行網友說明，這台車裡可能裝載了光刻機的部分零件，通常到廠後才會由專門的公司負責組裝，而光刻機其實就是生產半導體的精密儀器，這類型的器材造價可能都是數10億起跳，白色箱體上印著「ASML」，正是是半導體設備公司艾司摩爾的英文縮寫，專門提供台積電、英特爾、三星等公司機台。