高樹芋頭口感鬆Ｑ、香氣濃郁，農民期待打響產地名號。（林和生攝）

屏東縣是全台芋頭第二大產區，但名聲始終不若大甲及甲仙來得知名，產地趁著中秋連假舉辦農產市集，期待透過一道道芋飄香料理，擄獲饕客的胃，也趁機打響名號。

屏東縣芋頭種植面積524公頃，年產量高達8177公噸，其中高樹鄉面積414公頃，更是重中之中，由於當地地理環境得天獨厚，生產許多優質農特產品，芋頭就與鳳梨、蜜棗共同並列「高樹三寶」。

地方農友指出，高樹芋頭產期為4月到9月，其中5月至7月為盛產期，這段時間不僅產量多且品質最佳，加上高樹位於水質水源保護區，土壤微酸、氣候溫暖，很適合芋頭生長，產出的芋頭肉質色帶粉紅、口感鬆Ｑ、香氣濃郁，非常受到消費者歡迎。

不過新豐休閒農業區理事長陳文靜說，雖然高樹高居全台第二大芋頭產區，卻始終是個叫不出名的亞軍，看著高樹芋頭一顆顆被冠名「甲仙或大甲芋頭」的布袋載走，實在令人「芋心不忍」，因此在這次活動要把高樹芋頭品牌打出來。

農友同樣有感而發地說，過去高樹芋頭多數仰賴外縣市盤商收購，但今年一直到盛產期都乏人問津，使得產地價從去年每台斤田間價30元，跌至最低曾到8至14元，雖然目前價格回穩，但這就是沒有自己品牌的困擾，凡事銷售只能靠別人臉色。

此次產銷活動特別安排多樣創意芋頭料理，透過高溫熬煮的芋頭，飄散陣陣香氣，再將糖熬煮至一定濃稠，搭配食材快速攪拌，一道拔絲芋頭便完成；陳文靜說，希望藉由濃濃芋香美食觸動民眾味蕾，要讓台灣甚至國際認識，這來自水資源保護區的優質芋頭，品嘗詩人譽為「色香味皆奇絕」的玉糝羹好滋味。