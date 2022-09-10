鄭家榆（右）的角色吃重，渲染力極強。（故事工廠提供）

51歲的鄭家榆第一次演出舞台劇《四姊妹》，詮釋姊妹間的愛恨糾葛。現實生活中，她和家人相當疏離，兒時從沒和姊姊一起玩過，即便曾和姊姊、媽媽一起到美國生活，也因為衝突不斷，姊妹倆紛紛離家，應有的家庭溫暖也隨之瓦解。

鄭家榆打趣說，如果硬要提起一件對姊姊印象深刻的事情，那就是一次媽媽氣到口出穢言要她去死，姊姊竟真的慢慢走下游泳池，「就像電影情節一樣，我永遠記得那一幕。」

媽媽過世後，鄭家榆認為世界上最親的人剩下姊姊，但實際上姊姊因遠嫁美國且以家庭為重，兩人仍疏於聯絡。她瀟灑說：「我這幾年已經太習慣沒有親人，不太會主動更新大家近況。」她坦承以前太渴望家人的愛，拼命付出想維繫親情，希望得到回報，換來的卻是一次次的失望、受傷，「我現在已經不會覺得孤單，所以也不需要主動聯絡。」

鄭家榆一個人生活樂得自在，但除夕、跨年相聚的日子還是難免感到孤單，但她會轉念，「一年365天只有5天這種日子，其他我都很自由，有什麼好孤獨？」每年的除夕夜，她都會到高級超市買一瓶好酒，花5000元買上等和牛、火鍋食材，享受一個人的年夜飯。

單身許久的她，還是會希望有另一半陪伴，她自認在感情中非常小女人，所以另一半一定要讓她崇拜、心服口服，或是做事情要有大格局，能讓她成為更好的人。但現在生活圈太單純，沒有遇到值得追求的對象，鄭家榆還要劇團同事幫忙介紹，幽默說：「反正我進棺材前應該還會有一段戀情啦。」

鄭家榆在《四姊妹》飾演的3姊廖玉燕，活在兒時遭父親侵犯的陰影中，時而抽離現實而活，還得將壓抑一輩子的情緒瞬間爆發，如此吃重的角色，她不諱言真的很難演。尤其得知要與范瑞君演同一個角色時，心裡壓力非常大，友人甚至對她說：「妳要跟她演同一個角色，根本找死。」

自我要求高的鄭家榆，從排練到演出的2個月，每天戰戰兢兢，她形容自己就像一台洗衣機，揹著很重的包袱到劇場排練，回到家再脫掉清洗，日復一日十分難受，「這個角色是最後出場，話又最少，燈光沒有照到的時候，也得待在台上，但我在台上要幹嘛都得自己設計，不會有人告訴我怎麼演。」她壓力大到在排練場狂吃，沒有增胖反而變瘦。

沒想到正式演出時，面對台下1000多位觀眾，壓力、擔心全消失，只剩下興奮，「我覺得好好玩喔！整個人好像在游泳好自在，我一直盯著觀眾看，心想著你們快點看我啊。」相當享受舞台。鄭家榆坦言多少會在意評價，而她的演出也獲得好評，甚至被觀眾稱讚「連走路背影都有戲」，增添不少自信，她坦率笑說：「得到讚美多少都有虛榮心啦，不管怎樣，反正我是愛上舞台劇了。」

《四姊妹》10月起將在台中、高雄、台南、台北表演藝術中心巡演。鄭家榆書籍《開始愛：走得跌跌撞撞、受過傷的路上，花都開了》現正熱賣中。