富邦悍將羅力「最後一舞」再加一，明天將是本季首度面對「黃衫軍」同時也是中職最終戰，生涯從羅力手中敲出8轟的中信兄弟周思齊也十分期待能有再一次的對決，但他更有1心願，就是希望能拿到羅力的「葵花寶典」，「相信這一定能造福很多台灣球員。」但羅力聽聞後笑說這是商業機密不能給別人，他透露自己平時就很常與隊友分享投打經驗談，「平時的經驗分享應該更有幫助。」

周思齊昨天如願拿到羅力實戰球衣，讓他的「小房間」又多了一項收藏品。他解釋，會想收藏羅力球衣是覺得他一定會是中職名留千史的球員，值得書寫下來，如果他能繼續留在台灣，一定能造福更多台灣選手。

羅力隨著年齡漸長，球速雖有下滑，但他會從其他地方下苦心，用其他方式去與打者對決，像是改變投球策略、精進控球、多練新球種，周思齊說：「感覺得出來他有下苦心，所以很佩服他，這種觀念我個人是覺得很值得學習。」

周思齊誇讚羅力雖然現在球速不快，但還能在中職叱吒風雲，絕對有自己的一套，「雖然前幾年投手都說生在彈力球時期，但他也是，如果用身體替能衡量，很多選手都比他好，但他的心智、頭腦真的很好，若他能留在台灣，能把這一套教育台灣球員一定很值得。」

「周董」知道羅力有一本「葵花寶典」，他認為筆記內容應該都大同小異，就是針對投打對決的一些重點，「但重點是結論，這是他內畫出來的東西。」他希望羅力能把這本筆記本留下來，笑著說：「如果他願意給我的話我願意幫他保存，複印也可以，幫他翻譯，一定可以造福更多選手。」

聽到周思齊想收藏他的「葵花寶典」，羅力笑說那是商業機密不能給別人，那是否能傳給隊友？他說：「這本筆記本如果給別人，不一定像幫助自己效果那麼大，因為那是依照自己武器球、能力去做的紀錄。」

羅力表示，平時自己就會跟隊友分享如何面對打者的經驗談，「要知道自己的優點在哪、如何使用出來，與其說把這本筆記本給他們，平時的經驗分享應該會更有幫助。」此外，他也十分期待明天能再對決周思齊，「看看能不能下修他的對戰打擊率，順便讓他的被三振次數多一點。」