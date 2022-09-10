Oops.. BBC should really be more careful with their auto subtitles.. pic.twitter.com/ggAMqpgac7 — Johnny Nicks (@SadSensituv) September 9, 2022

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）於當地時間8日下午(台灣時間9日凌晨)與世長辭，享耆壽96歲。還記得當天英國廣播公司(BBC)主播愛德華茲（Huw Edwards）的表現獲得觀眾一致認可，然而，今天卻傳出新聞的字幕將女王誤植成「vagina」（陰道）。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，昨(9)下午1時40分左右，當新國王查爾斯三世（King Charles III）驅車前往白金漢宮時，眼尖的觀眾注意到BBC新聞節目有些不對勁。查爾斯與王后卡蜜拉坐上專車，首度以新的身分出席，慘背了40年「小三」的名稱，終於順利封后。記者解釋畫面中的卡蜜拉正在下飛機，底下黃色字幕斗大寫著「vagina」（陰道），而非「Regina」（拉丁語原意為女王）。如此嚴重的疏失引起網友討論，推特上有人形容這是「史詩級錯誤」、「唉….他們應該更加小心」、「她將成為王后，而不是陰道…」、「好尷尬!」

高齡96歲的英國女王伊莉莎白二世在蘇格蘭安詳辭世，此前全國各大媒體其實已察覺異樣，特別是英國主流媒體BBC當天下午突然取消所有節目安排，改播王室新聞。隨後消息一出，當家主播愛德華茲（Huw Edwards）一身黑色西裝在鏡頭前，深吸一口氣，強忍淚水、語帶哽咽一路播報到晚間，敬業程度被網友讚爆。