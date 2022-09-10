對於因論文風波退選桃園市長的林智堅，近日又回到新竹市家鄉固樁一事。國民黨台北市議員王鴻薇今（10）日就表示，林智堅根本就是「夾竹桃」，不管新竹還是桃園，林智堅根本就是「票房毒藥」，更猛轟現在大家看到林智堅就不敢碰，引發討論。

因論文風波退選桃園市長的林智堅，近日又回到新竹市家鄉固樁，在幕後協助民進黨市長參選人沈慧虹選舉。對此，沈慧虹表示，香山是林智堅成長的地方，「新竹市是他的故鄉一直都在」，也預告這次選戰將首成立香山、市區雙競總。對此王鴻薇今日在網路節目《新聞大白話》中表示，林智堅在桃園退選，跟鄭文燦、鄭運鵬組成桃園鐵三角，「現在鐵三角到哪去了？林智堅根本就是被消失了啊」

王鴻薇更說，「還有另一個說法就是林智堅到新竹輔選沈慧虹，鞏固新竹選情，但林智堅也沒在新竹出現」。王鴻薇更指出，之前柯建銘說當初黃珊珊找沈慧虹去當台北市副市長，而這個是柯建銘和沈慧虹一起去參加廣播的談話性節目，「照理說這個不是應該由林智堅帶著沈慧虹，為什麼變成柯建銘帶著沈慧虹？所以林智堅也被消失了」。王鴻薇更說「因此今天林智堅就變成夾竹桃，大家看到你就不敢碰，今天作為一個抄襲仔，一再說謊、不肯承認，結果就是如此」。