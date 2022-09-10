9月10日世界自殺防治日，為讓國際及社會大眾對自殺的關注，且增進預防及降低人民的自殺率，南投縣衛生局長陳南松表示，今年度已關懷服務自殺高風險個案約5百餘人，仍持續宣導服務中，並呼籲民眾當身旁的家人朋友遭遇困境、出現情緒低落甚至有輕生的念頭，可撥打防自殺專線防治。

南投縣衛生局長陳南松指出，在疫情嚴峻期間南投縣社區心理衛生中心自殺防治工作不間斷持續深入社區關懷需要協助的民眾，除透過各項宣導活動，提升社區民眾自殺防治認知並透過關懷訪視服務以降低民眾自殺風險。

南投縣衛生局表示，自殺防治守門人3步驟「1問2應3轉介」，1問、主動關懷與積極傾聽，2應、適當回應與支持陪伴，3轉介、資源轉介與持續關懷。自殺防治工作非一個單位或單一專業領域即可以完成，需要透過身邊的人適時關懷給予協助及轉介服務。

陳南松說，自殺防治工作需要家人、朋友及服務網絡等專業人員環環相扣；南投縣心衛中心專線電話049-2202636，或撥打24小時安心專線1925（依舊愛我）、生命線1995、張老師1980由專業人員提供關懷及建議。

國際自殺防治協會（IASP）和世界衛生組織及世界心理衛生聯合會（WFMH）於2003年9月10日合作主辦世界自殺防治日（World Suicide Prevention Day，又稱世界預防自殺日），目的是在讓全世界採取行動來預防自殺。

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自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980