英國女王伊麗莎白二世8日辭世，她的長子查爾斯三世自動繼位成為國王後，登基會議於倫敦時間今天上午10時召開，查爾斯三世正式被宣告即位英國國王。
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）安詳辭世，享耆壽96歲，查爾斯三世（King Charles III）自動繼位成為國王，以及澳洲、加拿大、紐西蘭等其他14個大英國協成員國的元首。
登基會議（Accession Council）今天上午在聖詹姆士宮（The St. James Palace）召開，現年73歲的查爾斯三世正式被宣告即位英國國王。
查爾斯三世1948年11月14日誕生於白金漢宮，全名為查爾斯．菲立普．亞瑟．喬治（Charles Philip Arthur George）。伊麗莎白二世於1952年成為女王，時年3歲的查爾斯也成了王儲。
查爾斯三世待位超過70年，如今終於繼位，創下英國史上待位最久王儲的紀錄。
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