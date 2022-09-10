金卡戴珊以貼身簍空水鑽連身衣，出席於紐約舉辦的FENDI Baguette 25週年大秀。（FENDI提供）

莎拉潔西卡帕克在《慾望都市》背紅Baguette包款，此次亮相25週年大秀，秀出與是Silvia Venturini Fendi合作設計的漸層Baguette包。（FENDI提供）

FENDI經典「法棍包」Baguette 25週年大秀於今(10)日在紐約舉行，現場除品牌大使李敏鎬、宋慧喬、許光漢等明星外，還邀請了凱特摩絲（Kate Moss）、金卡戴珊（Kim Kardashian ）、熱門影集《怪奇物語》演員Natalia Dyer、莫莉等人，以及讓該包款爆紅的莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）一同觀秀，秀上則有超模貝拉哈蒂得（Bella Hadid）、傳奇超模琳達·伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）還在大秀尾聲亮相謝幕，引起現場歡呼連連、直稱這場大秀驚喜不斷。

許光漢以酒紅色套裝出席FENDI Baguette 25週年大秀。（FENDI提供）

李敏鎬以FENDI FF LOGO滿版大衣，搭配soft Baguette Trunk手袋亮相。（FENDI提供）

宋慧喬以黑色幹練套裝搭配迷你的Tiffany色Baguette包。（FENDI提供）

這次大秀星光熠熠，李敏鎬、宋慧喬、許光漢等品牌大使們自機場起就備受關注，這也是許光漢晉升品牌大使後，首次參與的大秀，當日他選擇以酒紅色西裝搭配soft Baguette Trunk手袋亮相;李敏鎬也選擇以同款包亮相，不過服裝部分則已滿版雙F LOGO卡其色大衣，展現其高挑的身材，宋慧喬則是以浪漫長捲髮搭配黑色外套，底下則是圖紋風格的絲襪、手上拎著迷你的Tiffany色Baguette包，展現俐落時髦的造型。

莫莉以丹寧套裝出席出席FENDI Baguette 25週年大秀。（FENDI提供）

而此次另一台灣代表茉莉，則以丹寧套裝亮相，腰間的挖空設計「炫腹」、並搭配灰白色Baguette展現性感氛圍，此次出席活動難得有機會與眾多明星同台，她也興奮地與莎拉潔西卡帕克、李敏浩等人合影留念，更於IG上貼文大讚李敏鎬貼心舉動，「「拍到第一張晃到、然後燈光不好的時候，李敏鎬還主動說再來一張、然後喬到對的位置才按下快門，完全被他的貼心感動慘耶！」

超模貝拉哈蒂以Tiffany藍連身褲套裝，性感中空地展現FENDI與Tiffany & Co合作的飾品。（美聯社）

：FENDI Baguette 25週年大秀徹底翻完「Baguette元素」，貫穿飾品、服裝、帽子等元素。（美聯社）

FENDI Baguette 25週年大秀尾聲，傳奇超模達·伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）現身謝幕，引起現場驚呼連連。（美聯社）

此次Baguette 25週年大秀，品牌為包款換上多種材質、顏色，並將包包元素運用於服裝、項鍊配件以及帽子上，品牌創意總監Kim Jones與Silvia Venturini Fendi攜手設計師Marc Jacobs、珠寶品牌Tiffany & Co.、女星Sarah Jessica Parker及日本箱包品牌Porter重新演繹。Marc Jacobs設計出大尺寸Baguette ，運用陽光色回收皮草、水鑽、銀色亮片等點綴，塑造紐約街道反射的玻璃門面;Tiffany & Co.，以純銀、琺瑯、鱷魚皮、白K金和鑽石，將Baguette包款重新打造成最為奢華的款式;Porter則為其注入陽剛氣質、機能性，在Porter系列中還能見到Baguette包款的最新款式「Bum Baguette」。

FENDI Baguette 25週年大秀。

FENDI Baguette 25週年大秀。 （美聯社）

：FENDI Baguette 25週年大秀徹底翻完「Baguette元素」，貫穿飾品、服裝、帽子等元素。（FENDI提供）

Fendi X Sarah Jessica Parker。（摘自 Sarah Jessica Parker IG）

Fendi X Porter。（FENDI提供） （FENDI提供）

Fendi X Marc Jacobs。（FENDI提供）