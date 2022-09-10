北斗分局分局長潘嘉旺表示，10日接獲民眾報案，溪州鄉菜公村竹圍西巷車輛遭毀損，隨即派員前往，已經將涉案人拘提到案，並查扣空氣槍1把。(吳建輝攝)

民進黨彰化縣溪州鄉長參選人楊金源，10日住處傳出遭開槍，因選舉期間相較敏感引發地方熱議，彰化警方表示，遭開槍的是楊金源侄子座車，共有7個BB彈孔，初步了解是家族堂兄弟不合，長期積怨引來報復，跟選舉沒有關聯。

根據了解，彰化傳統家族都住在一起，楊金源與叔父兄弟、姪子們都住在連幢透天厝，上午楊金源侄兒發現停在門口的車子遭槍擊，楊金源侄兒親眼目睹，一開始傳出是國小同學涉案，但後來楊金源侄子坦承是兄弟間鬧得不愉快，引發恩怨。

警方獲報到場採證，在發現多顆BB彈，同時也調閱楊金源家中的相關監視器畫面，下午火速將涉案男子帶回製作筆錄；雙方都是楊金源的侄兒，開槍的人是堂弟，被開槍的則是堂哥，２人長期不睦，當天堂弟看到堂哥車子停在門口，就回家拿空氣槍對車子掃射。

北斗分局分局長潘嘉旺表示，10日接獲民眾報案，溪州鄉菜公村竹圍西巷車輛遭毀損，隨即派員前往，已經將涉案人拘提到案，並查扣空氣槍1把，經查是候選人姪兒間長期不睦引發糾紛，與選舉無關，並在現場發現7處彈孔，都集中在自小客車上，另外現場拾獲3顆BB彈，訊後將涉案楊男移送彰化地檢署偵辦。

潘嘉旺說，該案確實為兄弟不睦，與選舉無關，不過隨著選舉倒數，相關選舉活動也進入高峰，絕對不容許暴力介入選舉，將會加強相關掃蕩勤務，展現警方打擊暴力的決心。

而這起槍擊案還引發小插曲，獲報前往調查的呂姓員警，到現場蒐證時，被附近一隻野狗攻擊，朝著他的右小腿咬了下去，嚇得現場民眾趕緊上前幫忙驅趕，受傷員警被緊急送到醫院救治，所幸無大礙，不過警方將追究飼主責任。