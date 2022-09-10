台北市長柯文哲10日到新竹輔選，針對新黨台北市議員侯漢廷爆料，台北市青年委員會內傳出有無給職專家委員「自己的提案自己標」，疑涉酬庸。對此柯文哲表示，自己私下查過了沒問題，將會送政風處調查，並在選前完成。

柯文哲說，有問題就查，自己回去看過了，該名委員是在景觀公司任職，確實有標了台北市政府的標案，但該名委員不是公司負責人，是裡面的員工，且標案跟青委會有關只有幾個，幾十個標案裡面占了幾個，沒有想像那麼嚴重。

柯文哲也說，當時聽到侯漢廷一講，自己也很緊張趕快回去查，接下來會送政風處調查有完整報告，保證選前會把它弄出來。

另外，針對陳時中陣營評估，黃珊珊帶動議題的能力、爆發力優於蔣萬安，對此柯文哲則說，評斷1個人要看過去經歷，他認為蔣的質詢像蚊子叮不到點，而黃珊珊最大好處是有執政經驗，其他兩個參選人都不跟她談政見，因為很清楚黃珊珊對政見一定最熟。