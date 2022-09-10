中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔，甜美外貌加上空靈氣質，在隊內人氣相當高，而她在2020年9月加入節目《全明星運動會》當藍隊經理，還獲得「最正經理」封號；孟潔近期上節目分享糗事，曾在球場上應援時小可愛滑落，災難畫面還被球迷拍到，讓她覺得又氣又好笑。

孟潔昔日當過展場Show Girl，靠著魅力十足的電眼和甜美外貌，迅速累積高人氣，差一點就以女團身份出道；直到2018年因緣際會下加入Lamigirls（Rakuten Girls前身），因患有耳石脫落症不能做甩頭相關動作，卻仍在場邊積極為球員應援，努力模樣成功圈粉無數，更在2020年成為《全明星運動會》藍隊經理，讓她知名度瞬間飆高。

孟潔近期上節目分享糗事，曾在球場上應援時小可愛滑落，災難畫面還被球迷拍到，讓她覺得又氣又好笑。(圖/ 摘自《11點熱吵店》YouTube)

日前孟潔到談話性節目《11點熱吵店》當來賓，分享當啦啦隊在場邊跳舞時，發生了一件想藏都藏不住的糗事，她提到自己會在上場的衣服內穿小可愛，避免內衣透出來被看到，但某次表演到一半，身上的小可愛鬆掉了，隨著她熱舞慢慢滑到腰間。

尷尬的是，孟潔表示自己到跳完上半場，回到休息室才發現小可愛掉了，她還安慰自己應該沒有人發現；豈料，孟潔收到許多球迷傳給她的照片，因為小可愛掉到腰間，意外呈現發福後有小腹的視覺效果，還有人問她是不是胖了，讓她超無奈，笑說「全世界的人都知道」。