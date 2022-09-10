黃姓女嬰在烏日林新醫院住院留觀，腿部出現骨裂，質疑醫療疏失提告，院方表示，全力配合調查，並會妥善處理。（翻攝自臉書「烏日大小事」網站）

台中黃姓女嬰8月16日在烏日林新醫院出生，因黃疸及幽門狹窄症留院觀察，預計9月8日轉院手術，未料在8日辦理轉院時，家長發現女嬰左大腿骨折，女嬰父母中秋節出面控訴院方照護疏失，要求院方公布監視畫面；對此，院方回應已成立專案小組，由各專科醫師進行會診並調查新生兒骨折可能發生的原因。

黃姓夫婦指出，7日接獲林新醫院說「孩子腿部腫脹」，後續照X光才得知是骨折，他們懷疑是院方7日更換點滴時，不慎造成孩子骨折，也不排除是照顧不當或甚至是虐待造成骨折。

爸媽指稱，女兒住院期間都待在保溫箱，骨頭不可能莫名其妙斷裂，畢竟這麼小的孩子連翻身都不會，所以才質疑是照顧疏失或遭受虐待所致？希望院方可以公布監視畫面，釐清女兒骨折的原因。

對此，烏日林新醫院表示，事件發生當下，已立即成立專案小組，由各專科醫師進行會診並調查新生兒骨折可能發生的原因，也安排病嬰兒至醫學中心進行後續的治療。目前本院已主動通報各相關主管機關，檢調已介入調查，院方正全力配合調查，並會妥善處理。