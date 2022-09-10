1名女網友日前收到前男友的現任女友傳訊息，對方稱這周要與男方結婚了，要女網友趁早死心，還嗆「我知道你沒有刪他，是還放不下他」，而女網友則反嗆「我記得分手的時候他和我說過，以後就算『娶狗』也不會娶我」暗諷對方，一來一往內容讓網友笑翻說這真的是「女人的戰爭」。

臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團2.0」分享1張對話截圖，1名女子日前收到1名陌生女子的訊息，對方問她是不是某人的前女友，她回應「有事嗎」，對方接著說「我是他未婚妻，我們這個周末要舉行婚禮了」，她則淡淡地稱恭喜，但對方仍繼續咄咄逼人地說「我知道你沒有刪他，是還放不下他」。

前男友未婚妻傳訊息要她死心，嗆說「我知道你沒有刪他，是還放不下他」，她反嗆「我記得分手的時候他和我說過，以後就算『娶狗』也不會娶我」暗諷對方。（翻攝自臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團2.0」）

該名陌生女子傳訊息嗆女子「死了這條心吧」，稱男子不會再愛對方了，而該女子也不甘示弱回應「我記得分手的時候他和我說過，以後就算娶狗也不會娶我」，最後再說「沒想到他真的兌現了」；粉絲團分享截圖笑說是女人的戰爭，連藝人炎亞綸也現身留言1個字「汪」。

其他網友留言「所以他娶狗了」、「傷害性極大侮辱性極強」、「這個回覆真響亮」、「是個狠人」、「前任的反擊」、「女人的戰爭總是特別有趣」、「誰貶誰還不知道呢」、「十二生肖屬狗的」、「傑出の一手」、「自己找罵」、「是個說到做到的男人」、「的確像我前任講出來的話」、「勝負已經很明顯了」。