「卡神」楊蕙如9日在臉書意有所指的表示「曾經覺得很可惜，好好的菜被煮成餿水。後來發現當事者沒有把亂搞的廚師換掉的意思，可能還蠻喜歡廚餘的口味，那就只能祝福啦」。媒體人「逆風的烏鴉」卻認為，陳時中並不是把好菜煮成餿水，基本上，這是體現陳時中的特質；甚至認為他是個專業的木偶人 ，難怪總統蔡英文喜歡他。

逆風的烏鴉10日在粉專貼文表示，最近陳時中團隊的一堆瞎操作，讓大家驚歎不已。「卡神」楊蕙如稱這是好菜煮成餿水，這個說法，他不同意，基本上，這就是體現陳時中的特質。不管在藍綠執政時期，擔任衛福部長，陳時中的專業和能力恐怕都在倒數之列。最能展現他能力的，就是2017年衛福部弄出來的育兒百寶箱政策。

逆風的烏鴉接著指出，當時蔡政府弄了前瞻計畫，其中一大筆是要各部會報計畫因應少子化。結果作為主政單位之一的衛福部，居然提了發育兒百寶箱。於是藍綠都駡翻，陳時中只好摸摸鼻子把政策收回。

逆風的烏鴉認為，陳時中能當上衛福部長，靠的是顏色，不是專業，如果沒有疫情，他恐怕早就出包下台了。至於疫情，其實靠的是台灣的公衛體系，摁至質疑陳時中扮演的角色，是迎合上意啟動意識型態作戰如卡「小明」。而他各種條件不足，卻要選台北市長，當然是吃力的，防疫光環難再用，他只好不斷重新找人設，說穿了，就是個專業的木偶人 而已，也難怪總統蔡英文喜歡他。